Экс-завуча школы в Нефтеюганске будут судить за майнинг криптовалюты в подсобке

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в суд передали уголовное дело бывшего заместителя директора школы в Нефтеюганске за майнинг криптовалюты в учебном заведении, сообщили в региональном СКР. Ее будут судить по ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие установило, что в январе 2023 года по просьбе сына завуч установила майнинговое оборудование в подсобном помещении школы. Незаконный доход от майнинга составил не менее 1 млн руб. — деньги сын вывел на свой счет. За потребление электроэнергии ущерб школе был причинен на сумму 680 тыс. руб., обвиняемая уже возместила его. Преступление раскрыли следователи и сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

Напомним, в марте сотрудники полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно со службой безопасности ПАО «Россети» ликвидировали работу двух нелегальных майнинговых ферм с 200 видеокартами по производству криптовалюты. Они располагались в производственных помещениях. Ущерб за незаконное потребление энергии составил более 14 млн руб.

Ирина Пичурина