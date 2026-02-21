Йоханнес Клэбо первым выиграл шесть золотых медалей на одних зимних Играх

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо завоевал золотую медаль в марафоне классическим стилем на 50 км на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханнес Клэбо после победы в масс-старте на 50 километров (21 февраля 2026 года)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Йоханнес Клэбо после победы в масс-старте на 50 километров (21 февраля 2026 года)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Клэбо преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 44,8 секунды. Второе и третье место заняли его соотечественники — Мартин Нюэнгет (+8,9) и Эмиль Иверсен (+30,7). Российский лыжник Савелий Коростелев стал пятым (+3.38,3).

Ранее на Олимпиаде в Италии 29-летний норвежец взял золото в скиатлоне, спринте, раздельной гонке, эстафете и командном спринте. Таким образом, Клэбо первым в истории выиграл шесть наград высшей пробы на одних зимних Играх.

Также в активе лыжника три золотые медали Игр-2018 в Пхенчхане и две победы на пекинской Олимпиаде-2022. Клэбо принадлежит рекорд зимних Олимпиад по числу таких наград.

33-летний Нюэнгет выиграл третью олимпийскую медаль. На текущих Играх он взял бронзу в скиатлоне и золото в эстафете. 34-летний Иверсен также стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Программа лыжных гонок на Олимпиаде-2026 завершится 22 февраля женским марафоном. В нем примет участие россиянка Дарья Непряева.

Таисия Орлова