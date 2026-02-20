С начала года ледоколы провели в порты Финского залива почти 1,5 тысячи судов

С начала 2026 года ледоколы провели в порты Финского залива 1437 судов. Особое внимание уделяется проводке судов, доставляющих социально значимые грузы, в том числе на линии Усть-Луга — Балтийск, сообщили в Минтрансе России.

До недавнего времени проводку судов обеспечивали 12 дизель-электрических ледоколов Росморпорта. На днях к ней привлекли дизель-электрический ледокол «Мурманск» и атомный ледокол «Сибирь». О предоставлении последнего в связи с угрозой судоходству недавно заявлял глава «Росатома» Алексей Лихачев. Судно уже начало работу.

«Атомоход работает в порту Приморск и проводит нефтеналивные танкеры-стотысячники. Ледокол проекта 22220 оставляет за собой широкий канал, что повышает эффективность проводок в условиях плотных льдов»,— отметили в Минтрансе.

Артемий Чулков