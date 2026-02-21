Аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар возобновили работу

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрывались дважды за сутки: с 23:31 до 5:16 и повторно утром. За время простоя в казанском аэропорту задержали 28 рейсов и отменили четыре.

Сегодня в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань, Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск. Пресс-служба раиса республики сообщила о массированной атаке беспилотников.

