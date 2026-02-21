В аэропорту Казани задержаны 28 рейсов и отменены четыре

В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА не могут вылететь 28 рейсов. Еще четыре рейса отменены, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задержаны 28 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задержаны 28 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Все четыре отмененных рейса — московского направления: три рейса «Аэрофлота» и один «Победы» в Шереметьево.

Задержки по остальным рейсам составляют от одного до 18 часов. Среди задержанных — рейсы в Дубай, Стамбул, Анталью, Шарджу, Ташкент, Душанбе, Тбилиси, а также в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Новосибирск и другие города. Кроме того, часть рейсов задержана с позднего вечера 20 февраля.

Аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск воздушных судов во второй раз за день. Ранее воздушная гавань уже закрывалась с 23:31 до 5:16. Сейчас в Татарстане продолжает дейстовать угроза атаки БПЛА на Казань, Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

Анар Зейналов