Дело о хищении 200 млн рублей при возведении ЛЭП на Ставрополье передано в суд

В Пятигорский городской суд передано уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в хищении свыше 200 млн руб. при строительстве высоковольтной линии электропередач на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сотрудники субподрядной организации с июня 2018 по январь 2022 года обманным путем завышали в документах объем работ, материалов и затрат при возведении объекта ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок в Минераловодском и Георгиевском округах Ставропольского края. Фальшивые акты приемки и справки передавались генподрядчику, после чего денежные средства поступали на расчетные счета мошенников.

В ходе предварительного следствия на имущество фигурантов наложили арест на общую сумму свыше 40 млн руб.

Троим обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двум соучастникам — запрет определенных действий. Лицо, ранее находившееся в федеральном розыске, заключили под стражу.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ.