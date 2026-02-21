«БИЗНЕС Online»: бывший управляющий директор «Туполева» находится под следствием

Бывший управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев оказался под следствием, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники. По их словам, следователи требовали поместить фигуранта в СИЗО, но Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Фабула дела засекречена. По данным собеседников издания, также был задержан бывший начальник одного из департаментов в концерне «Туполев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Тимофеев (фото 2016 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Тимофеев (фото 2016 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Константин Тимофеев начинал карьеру в банковской сфере: он возглавлял Интехбанк, после чего был директором московского филиала Ак Барс Банка. В 2011 году возглавил комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства «Москомстройинвеста». В январе 2019-го был назначен старшим вице-президентом по операционной деятельности «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС). 18 октября 2023-го стал замгендиректора ОАК и куратором «Туполева». В январе 2024 года возглавил завод, но в ноябре того же года покинул пост. С чем было связано его увольнение, не уточнялось.

