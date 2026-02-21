Один погибший и два грузовика в кювете: подробности двойного ДТП на трассе «Кола»

На трассе «Кола» легковушка врезалась в грузовик, после чего тот столкнулся с другим тягачом. Один человек погиб. Подробностями вчерашнего ДТП поделились в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла накануне около 16:20 на 169-м км автодороги. Пожилой водитель Lada Vesta не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком Sitrak, отчего на встречку вылетел уже тягач. Там он столкнулся с «КамАЗом», после чего оба грузовика съехали в кювет.

В результате ДТП на месте скончался 66-летний водитель легковушки. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Артемий Чулков