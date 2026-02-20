Водитель легкового авто погиб при столкновении с двумя грузовиками в Ленобласти

Авария на 170-м км трассы Кола унесла жизнь водителя легкового автомобиля. На дороге вечером 20 февраля столкнулись три транспортных средства, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками. В результате ДТП наступила смерть водителя машины. Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги деблокировали его и передали сотрудникам полиции.

Подробности произошедшего выясняются.

Татьяна Титаева