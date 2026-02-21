Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Альметьевске зафиксировали попытку атаки БПЛА на производственные объекты

В Альметьевске зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Об этом сообщила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

В Альметьевске зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА

В Альметьевске зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Альметьевске зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется», — заявила госпожа Хабутдинова.

Жителей попросили минимизировать нахождение на открытом пространстве, а в помещениях держаться подальше от окон. Глава района также напомнила о запрете на съемку и публикацию фото и видео БПЛА.

Угроза атаки БПЛА объявлена для четырех городов Татарстана — Казани, Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска. Аэропорты Казани и Нижнекамска также закрыты.

Анар Зейналов