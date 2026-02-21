Хирург из Ессентуков награжден медалью Минобороны
Хирург Ессентукской городской клинической больницы Денис Арсеев получил медаль Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщил глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников.
Фото: Владимир Крутников
Медик регулярно выезжает в зону проведения специальной военной операции.
«Денис Александрович не просто выполняет врачебный долг - он вносит огромный вклад в защиту нашей страны и поддержку наших бойцов»,— говорится в сообщении.