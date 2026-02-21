Лидеру камчатского «Яблока» отказали в УДО из-за дезодоранта

Суд отказал в условно-досрочном освобождении лидеру камчатского отделения партии «Яблока» Владимиру Ефимову, осужденному за дискредитацию армии и демонстрацию нацистской символики. В партии сообщили, что прошение рассматривал тот же судья, который в прошлом году приговорил политика к двум годам в колонии-поселении.

Основанием для отказа стали формальные нарушения режима отбытия наказания. Первое — во время прогулки господин Ефимов снял куртку, на которой указаны его ФИО и «номер». Второе — у него нашли запрещенный правилами колонии дезодорант.

Следующее ходатайство об УДО Владимир Ефимов сможет подать в августе. Если оно также будет отклонено, политик останется в колонии-поселении до начала января 2027-го, но из-за праздничных дней сможет освободиться 30-31 декабря 2026 года.