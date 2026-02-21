На входах в школы Ярославской области будут работать металлоискатели

В образовательных учреждениях Ярославской области усилен пропускной режим для повышения антитеррористической защищенности. В частности, входящих могут проверять с помощью металлоискателей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Вопросы безопасности обсуждались на совещании, в котором приняли участие представители министерств образования и региональной безопасности, а также ведомств ФСБ, прокуратуры, МВД, Росгвардии и частных охранных организаций.

«Министр образования подчеркнула, что надеется на понимание и поддержку родительского сообщества, ведь использование рамок металлоискателей и ручных детекторов уже стало обычной практикой, например, при проведении концертов или иных массовых мероприятий»,— сообщили в региональном правительстве.

Министр отметила, что каждое учебное заведение разрабатывает собственные нормативные акты, включающие правила пропускного режима и действия при их нарушении. К таким мерам могут относиться отстранение ученика от занятий, вызов родителей и обращение в правоохранительные органы.

Антон Голицын