Две трассы в Дагестане закрыты из-за обвалов скал

Движение на участках двух автодорог в Хунзахском и Цунтинском районах Дагестана временно прекращено из-за обвалов скальных пород, при этом транспортное сообщение с населенными пунктами сохраняется по альтернативным маршрутам. Об этом 21 февраля сообщило ГКУ Дагестанавтодор в справке о состоянии региональных дорог.

В Хунзахском районе заблокирован 86-й км трассы Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка. На месте происшествия ведется дробление негабаритных валунов с применением тяжелого гусеничного экскаватора с гидромолотом. Автотранспорт направляется по объездному пути через Харахи – Тлайлух – Цельмес – Амишта.

В Цунтинском районе 16 февраля около 15:00 произошел завал на 2-м километре дороги Цебари – Шапих – Междуречье. Специалисты проводят рыхление каменных глыб. Альтернативный проезд организован через Эльбокский перевал.

Ведомство извинилось за временные неудобства и попросило водителей учитывать информацию при планировании поездок. На остальных подведомственных участках закрытых дорог нет, продолжаются плановые работы по содержанию.

Тат Гаспарян