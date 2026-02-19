Ижсталь одержала победу в овертайме над Дизелем

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над «Дизелем» со счетом 3:2 в овертайме, сообщает пресс-служба «сталеваров». Матч выездной серии ВХЛ состоялся 18 февраля в Пензе на СЗК «Дизель-Арена».

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Думаю, вполне могли закончить в основное время, но случилось небольшое “завихрение” и все впятером побежали в атаку. Этим воспользовался соперник — команда мастеровитая, такие моменты исполняет. В форматах “6 на 5” и “5 на 6” мы где-то сыграли неправильно. Но я благодарен ребятам за настрой “от ножа” и характер. Нашли в себе силы и забили в овертайме. Хочу поздравить свою команду и болельщиков “Ижстали” с этой победой»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

«Ижсталь» занимает пятую строчку рейтинга регулярной таблицы ВХЛ. В активе коллектива 68 очков. За сезон-2025/2026 команда провела 54 игры, 28 из них завершились победой. Следующий матч пройдет в Саратове 20 февраля. «Сталеварам» предстоит встретиться с «Кристаллом», который находится на 30-й строчке таблицы ВХЛ.

Напомним, «Ижсталь» одержала уверенную победу над «Рязанью-ВДВ» со счетом 4:1. Матч выездной серии ВХЛ прошел 16 февраля в Рязани.

Анастасия Лопатина