Для Альметьевска объявили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане угрозу атаки БПЛА объявили для Альметьевска. Оповещение поступило через приложение МЧС России. Альметьевск стал четвертым городом республики, для которого утром 21 февраля объявлена угроза атаки беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угрозу атаки БПЛА объявили для Альметьевска

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Угрозу атаки БПЛА объявили для Альметьевска

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее угроза была объявлена для Елабуги и Нижнекамска, затем для Казани. Жителей городов призвали спуститься в укрытия и не подходить к окнам.

Аэропорты Казани и Нижнекамска также закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Режим беспилотной опасности в республике действует с позднего вечера прошлого дня.

Анар Зейналов