В Серове главврача оштрафовали за игнорирование обращений граждан

Главного врача больницы в Серове (Свердловская область) оштрафовали из-за неправильной работы с обращениями граждан. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявитель направил в больницу обращение по вопросу отказа от проведения исследования для его близкого родственника. Ответа на свое обращение он не получил.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан). Главного врача оштрафовали на 5 тыс. руб., постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее прокуратура обнаружила просроченные лекарства в артинской больнице. В одном из фельдшерско-акушерских пунктов были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности более чем на три года.

Анна Капустина