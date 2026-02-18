Прокуратура нашла просроченные лекарства в Артинской больнице

Прокуратура провела проверку в Артинской центральной районной больнице (Свердловская область) и выявила грубые нарушения в хранении медикаментов, а также отсутствие необходимого медицинского оборудования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В одном из фельдшерско-акушерских пунктов были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности более чем на три года.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В связи с выявленными нарушениями надзорный орган направил представление главному врачу больницы с требованием устранить недостатки. По результатам его рассмотрения все выявленные нарушения были устранены, добавили в ведомстве.

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом было привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) и оштрафована на 20 тыс. руб.

Полина Бабинцева