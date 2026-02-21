Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Центральной площади Воткинска отменили празднование Масленицы

Масленицу на Центральной площади Воткинска решили отменить из-за «усиления безопасности». Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава города Александр Заметаев.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

«Проведите этот субботний день с близкими», — добавил он.

Напомним, один из объектов Удмуртии минувшей ночью был атакован беспилотниками ВСУ. Тогда пострадало 11 человек, и трое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.