Умер актер из сериала «Реальные пацаны» Михаил Синтин

В возрасте 50 лет умер актер и театральный критик Михаил Синтин, следует из данных портала «Кино-театр.ру». Актер скончался 20 февраля.

Его жена рассказала «Аргументам и фактам», что он заболел после похода в театр в понедельник. На следующий день у него поднялась температура, но, со слов супруги, «ничего пугающего не было», он был под наблюдением врача.

На счету Михаила Синтина около десятка проектов, в основном сериалы. В их числе — «Чего хотят женщины», «Реальные пацаны», «Женская версия». С 2021 года работал в Национальной службе новостей. В 2024 году придумал авторский радиопроект «Вешалка Синтина».