Франция в 2025 году нарастила закупки титана в России до рекорда

По итогам 2025 года Франция закупила российского титана на €129,9 млн. Это на 19,6% больше в годовом выражении, что стало историческим рекордом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В прошлом году еще четыре страны Евросоюза нарастили импорт российского титана до рекордных за несколько лет значений. Эстония увеличила закупки до €4,9 млн, что является максимумом с 2017 года. Импорт Австрии и Румынии достиг максимумов с 2022 года — €3,3 млн и €1,2 млн, а закупки Польши — с 2023 года (€130,7 тыс.).

В 2022 году американская Boeing отказалась от закупки титана в России. В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что готов рассмотреть возобновление сотрудничества с Boeing по закупке титана, если компания выразит желание.