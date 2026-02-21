Беспилотники атаковали один из объектов в Удмуртии, есть пострадавшие

В Удмуртии один из объектов был атакован беспилотниками ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

«По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления»,— рассказал глава региона.

Напомним, в Удмуртии около полуночи был введен режим беспилотной опасности, аэропорт Ижевска закрыт на прием и отправку самолетов.