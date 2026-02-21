В районе Приамурья объявлен траур по погибшим при крушении вертолета

Трехдневный траур объявили в Ромненском районе Приамурья, где при крушении вертолета погибли три человека. Из-за траура отменены все праздничные мероприятия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на районную администрацию.

Вертолет Robinson, принадлежащий лесозаготовительным службам, пропал 19 февраля. Помимо пилота на борту находились две женщины — следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону и начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Октябрьский». Вертолет нашли сегодня, все трое погибли. Причины ЧП пока неизвестны.