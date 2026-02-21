СК раскрыл подробности уголовного дела силовиков, обвиняемых в убийствах

Челябинское региональное управление Следственного комитета России раскрыло суть обвинений, предъявленных бывшему и действующему сотрудникам Росгвардии. Возобновлены производства по уголовным делам об убийствах предпринимателей, совершенных в 2004 и 2006 годах с применением огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 7 мая 2004 года сотрудники подразделений органов внутренних дел, находясь в квартире 39-летнего знакомого в доме по улице Дзержинского в Челябинске, действуя группой лиц по предварительному сговору из личной неприязни, спровоцировали с хозяином конфликт, в ходе которого его застрелили.

Помимо этого следствие считает, что 14 апреля 2006 года в подвале одного из домов по улице Гольца сообщники не менее 20 раз выстрелили из автоматического огнестрельного оружия в 48-летнего мужчину.

Установить подозреваемых по горячим следам не удалось, поэтому уголовные дела были приостановлены. «В ходе повторного анализа материалов, проведения допросов большого числа свидетелей, запроса сведений о совершенных в аналогичный период времени подобных преступлениях с применением огнестрельного оружия, использования современных возможностей баз данных, в том числе пулегильзотеки, опознания фигурантов очевидцами была установлена причастность к убийствам предпринимателей бывшего и действующего сотрудников правоохранительных органов»,— сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Фигурантам предъявлены обвинения по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 20 февраля Центральный районный суд избрал фигурантам — подполковнику полиции Алексею Амосову и подполковнику полиции в отставке Виталию Петрову меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля.

Фигурантов задержали сотрудники УФСБ, СКР и ГУ МВД России по Челябинской области 19 февраля.