Суд в Челябинске арестовал росгвардейцев по делу об убийствах прошлых лет

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сотрудникам Росгвардии Алексею Амосову и его бывшему коллеге Виталию Петрову, обвиняемым в убийствах предпринимателей в 2000-х годах. Оба будут находиться в следственном изоляторе как минимум до 19 апреля, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе суда.

Фигурантам предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство), уточнили в суде.

По данным источника в правоохранительных органах, в ходе расследования преступлений прошлых лет была установлена причастность силовиков к заказным убийствам предпринимателей, совершенным в 2000-х годах. Тогда росгвардейцы служили в ОМОНе, сообщил собеседник.

Фигурантов задержали сотрудники УФСБ, СКР и ГУ МВД России по Челябинской области 19 февраля.