В Приморье арестован замглавы департамента по недропользованию

Суд в Приморье на два месяца арестовал замначальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. В отношении него возбуждено уголовное дело о взятке.

«За незаконные действия в пользу коммерческой организации фигурант получил через посредников взятку в размере 350 тыс. рублей»,— указано в сообщении краевой прокуратуры.

20 февраля «РИА Новости» и РЕН ТВ сообщили, что во Владивостоке задержаны глава департамента по недропользованию по ДФО Дмитрий Цуканов и его заместитель Артем Невеселый. Им предъявили подозрения в получении взяток за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых. По информации VLADIVOSTOK1.RU, сотрудники ФСБ пришли с обысками в департамент недропользования, где и задержали чиновников.