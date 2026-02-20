Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали руководителя департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого.

Как сообщил источник РЕН ТВ, чиновников подозревают в получении крупных взяток за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых. Задержание произошло на рабочем месте, сообщает Vladivostok1.ru.

Дмитрий Цуканов возглавил департамент в 2020 году. Ранее он занимал пост замначальника ведомства и руководил отделом геологии и лицензирования по Магаданской области.