Полуфинальный джекпот

Вторым финалистом мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо стала сборная США, разгромившая словаков — 6:2. По ходу встречи американцы вели 5:0, а их нападающий Джек Хьюз оформил дубль. Теперь в решающем золотом матче, который состоится 22 февраля, они встретятся с канадцами, одержавшими победу над финнами в другом полуфинале — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Pool / Reuters Фото: Mike Segar / Pool / Reuters

Сборная Словакии на второй Олимпиаде подряд пробилась в четверку лучших, и даже куда более высокий уровень конкуренции по сравнению с Играми 2022 года в Пекине, которые прошли без участия представителей Национальной хоккейной лиги, не помешал ей повторить этот успех. Тем более что и сейчас в ее рядах выступают всего семь энхаэловцев. Зато в команде есть выходцы из Континентальной хоккейной лиги — защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка и его коллега по амплуа из череповецкой «Северстали» Адам Лишка. Вообще у словаков сложился очень крепкий и опытный коллектив, а десять человек из нынешнего состава завоевали бронзовые медали на прошлой Олимпиаде. Как и четыре года назад, ее лидером является Юрай Слафковский, который тогда в 17-летнем возрасте неожиданно закончил турнир в статусе его лучшего бомбардира и самого ценного игрока. Сейчас он тоже в числе лидеров по системе «гол плюс пас», как и 20-летний Далибор Дворский, новое имя словацкого хоккея.

Впрочем, при всем уважении к Слафковскому и компании сборная США по всем параметрам имела ощутимое превосходство и должна была брать реванш за поражение по буллитам в четвертьфинале пекинской Олимпиады. Интересно, что и в американской команде нашелся один участник того матча — защитник Брок Фейбер, который в то время еще играл в студенческой лиге, а ныне защищает цвета клуба НХЛ «Миннесота Уайлд». Сейчас победа словаков выглядела бы, наверное, таким же «чудом на льду», которое когда-то совершили сами американцы в знаменитом олимпийском матче против великой сборной СССР.

Как и ожидалось, главным на площадке был словацкий голкипер Самуэль Главай.

Подопечные Майка Салливана с первых смен ринулись на его ворота и на пятой минуте завершили свой стартовый штурм голом в исполнении Дилана Ларкина. Нападающий «Детройт Ред Уингс» просто закатился в зону, бросил и попал впритирку со штангой. За команду Владимира Орсага и персонально Главая даже стало страшно — так их затерзали в дебюте. Однако, открыв счет, американцы почти сразу же ослабили прессинг, а потом заработали необязательное удаление за атаку вратаря. Другое дело, что словаки откровенно плохо провели большинство и скорее могли пропустить в контратаке, когда Главай отразил бросок того же Ларкина. Не удалось им нормально разыграть лишнего и после того, как Зак Веренски присел на скамейку штрафников за выброс шайбы. Только под конец первого периода голкиперу сборной США Коннору Хеллебайку создали хоть какие-то трудности при набросе от синей линии в расчете на подставление или рикошет. Правда, после этого удалились уже словаки, и американской спецбригаде понадобилось лишь 16 секунд на реализацию. Джек Айкел отдал пас Тейджу Томпсону под щелчок сходу, и форвард «Баффало Сейбрс» пробил Главая.

Вторая двадцатиминутка тоже началась с американского большинства, но Остон Мэттьюс быстро уравнял составы, тоже нарушив правила. Тем не менее после перерыва словаки заиграли посмелее и поагрессивнее, снова получив шанс забить в формате «пять на четыре». Они вроде и шайбу двигали неплохо, но практически не доводили ее до ворот. А вот американцы не использовали очередное численное преимущество только потому, что Главай тащил все, что летело в створ.

И все-таки ему одному было не по силам удержать свою команду в игре. Джек Хьюз после красивого сольного номера и его тезка Айкел, которому ассистировали братья Мэттью и Брэди Ткачуки, за 20 секунд положили два гола и окончательно решили исход матча.

Даже Орсаг понял, что ловить больше нечего, и заменил Главая на Станислава Шкорванека, чтобы поберечь основного вратаря перед малым финалом за бронзовые медали. Да и тот недолго оставался сухим. Неугомонный Джек Хьюз незадолго до окончания второго периода сделал дубль, отправив удачно отскочившую от лицевого борта шайбу в сетку. Ну и Хеллебайк отметился сейвом, когда чуть ранее Мартин Маринчин выскочил с ним один на один.

Третий отрезок этого полуфинала уже проходил совсем в облегченном режиме. Действительно было очевидно, что словакам лучше сэкономить силы на субботнюю встречу с финнами за бронзу, хотя Слафковский с передачи Ружички все же размочил счет, набрав восьмой результативный балл и превысив собственный показатель на Олимпиаде в Пекине. А еще Шкорванек хотел воспользоваться редкой для него возможностью проявить себя на большом турнире. Он остановил даже убежавшего «один в ноль» Брэди Ткачука, но позже со второй попытки нападающий «Оттава Сенаторс» с ним все равно разобрался. Павол Регенда в ответ чуть-чуть подпортил статистику Хеллебайку, а Эрик Чернак в относительно спокойной концовке обменялся тычками по физиономии с Мэттью Ткачуком. В итоге сборная США выиграла 6:2 и без проблем вышла в олимпийский финал, в котором ее ждет сверхпринципиальное противостояние с канадцами.

Александр Ильин