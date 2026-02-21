В России уточнен порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы

Президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Согласно документу, осужденные, которым неотбытая часть принудительных работ заменена ограничением свободы, и осужденные, которым ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания, должны быть освобождены из учреждения, где отбывали наказание. Они должны проследовать к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета.

Если ограничение свободы не было назначено в качестве дополнительного наказания, срок ограничения свободы будет исчисляться со дня освобождения осужденного из исправительного центра. В случаях злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о замене неотбытого срока наказанием в виде принудительных работ.