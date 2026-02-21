Сборная США сыграет с командой Канады в финале хоккейного олимпийского турнира

Сборная США по хоккею обыграла команду Словакии в полуфинале олимпийского турнира. Матч завершился со счетом 6:2.

У победителей дубль оформил Джек Хьюз, по разу отличились Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Айкел и Брэди Ткачук. В составе проигравших голами отметились Юрай Слафковский и Павол Регенда. Обе шайбы словаки забросили в третьем периоде, когда крупно уступали в счете.

Таким образом, в финальном матче, который пройдет 22 февраля, сыграют команды Канады и США. Во встрече за бронзу, которая состоится 21 февраля, — сборные Словакии и Финляндии.

Сборная Канады по хоккею девять раз побеждала на Играх, последний раз — в 2014 году в Сочи (две Олимпиады между той и нынешней прошли без игроков НХЛ). На счету команды США два олимпийских золота. Последнее было завоевано в 1980 году в Лейк-Плэсиде. В финале американцы не играли со времен ванкуверской Олимпиады 2010 года. Тогда они уступили канадцам — 2:3 после овертайма.

Арнольд Кабанов