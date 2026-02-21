Euobserver: Венгрия просит не вводить санкции в отношении некоторых россиян

Власти Венгрии попросили Евросоюз исключить некоторые российские фамилии из проекта 20-го пакета санкций в отношении России, пишет Euobserver со ссылкой на источник. О каких именно людях идет речь, издание не уточняет.

Еврокомиссия раскрыла проект нового санкционного пакета в начале февраля. 20 февраля в Брюсселе прошли дополнительные консультации послов стран ЕС, на которых стороны обсуждали документ.

В новый пакет ограничений может войти запрет на все криптовалютные транзакции с Россией, а также ограничения в отношении «Башнефти» и восьми российских НПЗ. Ожидается, что ЕК утвердит 20-й пакет санкций к 24 февраля — четвертой годовщине начала боевых действий на Украине.