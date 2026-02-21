Все призеры Олимпиады 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно семь комплектов наград.

Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км. 1. Йоханнес Дале-Шевдал; 2. Стурла Холм Легрейд (оба — Норвегия); 3. Кантен Фийон Майе (Франция).

Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1. Даниэла Майер (Германия); 2. Фанни Смит (Швейцария); 3. Сандра Неслунд (Швеция). Мужчины. Акробатика. 1. Ван Синьди (Китай); 2. Ноэ Рот (Швейцария); 3. Ли Тяньма (Китай). Мужчины. Хафпайп. 1. Алекс Феррейра (США); 2. Хенри Сильдару (Эстония); 3. Брендан Маккей (Канада).

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. 1. Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нидерланды); 2. Рагне Виклунд (Норвегия); 3. Валери Мальте (Канада).

Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1. Йенс ван'т Ваут, Тён Бур, Фрисо Эмонс и Мелле ван'т Ваут (Нидерланды); 2. Хван Дэ Хон, Ли Чжон Мин, Ли Чун Со и Рим Чжон (Южная Корея); 3. Пьетро Сигель, Томас Надалини, Лука Шпекенхаузер, Андреа Кассинелли (Италия). Женщины. 1500 м. 1. Ким Гиль Ри; 2. Чхве Мин Джон (обе — Южная Корея); Коринн Стоддард (США).

В медальном зачете с отрывом лидирует сборная Норвегии (17 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых). Второй идет команда США (10-12-7). Третье место занимает команда Италии (9-5-13).

Арнольд Кабанов