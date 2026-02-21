Американский фристайлист Феррейра взял золото Олимпиады в хафпайпе

Фристайлист Алекс Феррейра стал олимпийским чемпионом в дисциплине хафпайп. За свою лучшую попытку он получил 93,75 балла.

Второе место занял эстонец Хенри Сильдару (93 балла). Тройку лучших замкнул канадец Брендан Маккей, набравший 91 балл.

По итогам квалификации в финальную часть пробились 12 из 25 фристайлистов. Каждый спортсмен выполнил по три спуска, в зачет пошел результат лучшего из них.

Алексу Феррейре 31 год. Он впервые в карьере завоевал золотую олимпийскую медаль. На Играх-2018 в Пхенчхане американец взял серебро в хафпайпе, через четыре года в Пекине стал бронзовым призером.

Таисия Орлова