Производство шин в России за год сократилось на 21%

Производство шин для легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократилось до 28,1 млн штук (-20%), всех видов — до 35,1 млн штук (-21%).

Информация о сокращении объема производства шин следует из данных ЦРПТ, с которыми ознакомился «Ъ». Опрошенные эксперты и участники рынка сообщили, что негативная динамика обусловлена давлением импорта из Китая. По их оценкам, китайские бренды занимают треть российского шинного рынка.

Собеседники «Ъ» добавили, что на снижение выпуска шин повлияло и падение российского автомобильного рынка. Некоторые из них также указали на дисбаланс производства и импорта шин в России, который возник из-за укрепления рубля.

