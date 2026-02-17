Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Удмуртии опровергли сообщения о взрывах БПЛА

Председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин предупредил жителей Удмуртии о недостоверной информации о БПЛА, появившейся в соцсетях.

«Сообщения о взрывах в Ижевске, связанных с атаками БПЛА, не соответствуют действительности», – отметил он.

Господин Шуткин также напомнил о возможной административной ответственности за распространение фейков.

Напомним, режим беспилотной опасности объявлен в Удмуртии с 04:00 17 февраля. В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты. Объявлен сигнал «Опасное небо». В небе над регионом замечены беспилотники.

Анастасия Лопатина