«Новые люди» направили Алену Булгакову представлять партию в ЦИКе

Центральный совет партии «Новые люди» утвердил Алену Булгакову в качестве представителя их думской фракции в Центризбиркоме. Об этом «Ъ» сообщили в партии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алена Булгакова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что госпожа Булгакова может быть назначена членом ЦИКа от «Новых людей», накануне сообщила газета «Ведомости».

Алена Булгакова родом из Курска. С 2014 по 2016 год она возглавляла курское реготделение общероссийского общественного движения «Корпус "За чистые выборы"». С 2019 года является исполнительным директором АНО «Независимый общественный мониторинг». С 2020 года — член Общественной палаты России, где возглавляет комиссию по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«Новые люди» были последней партией, не определившейся со своим кандидатом. Помимо госпожи Булгаковой в члены ЦИК выставлены кандидатами Константин Мазуревский («Единая Россия»), Николай Левичев («Справедливая Россия»), Евгений Колюшин (КПРФ) и Василина Кулиева (ЛДПР).

Полномочия действующих членов ЦИКа истекают 29 марта. Сбор кандидатур в новый состав по квоте Государственной думы заканчивался сегодня.

Подробнее об обновлении состава Центризбиркома — в материале «Ъ» «Избирательная ротация».

Степан Мельчаков