В работе Steam произошел сбой

Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе платформы Steam. На сервис Downdetector к 22:00 мск поступило более 10,5 тыс. обращений по поводу неполадок. Сейчас количество жалоб упало до 3 тыс.

В основном пользователи жалуются на проблемы с сервером Steam. На втором месте по обращениям — трудности с доступом к учетной записи, на третьем — проблемы с запуском игр.

На российский сервис сбой.рф также поступило около 2 тыс. жалоб по поводу сбоев в работе Steam. В основном на неполадки обратили внимание жители Москвы (30%). В тройку лидеров также вошли Московская область и Санкт-Петербург — по 10% соответственно.

Steam — один из лидеров на рынке компьютерных игр от компании Valve. Работает как магазин и одновременно соцсеть для геймеров, а также выполняет функции облачного хранилища. Предлагает тысячи игр, доступных для скачивания на Windows, Mac OS и Linux.