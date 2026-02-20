Суд обязал районную власть продлить договор аренды участка под полигоном ТКО

В минувший четверг Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) опубликовал резолютивную часть решения по иску «Симбирской экологической компании» (ООО «СимбЭК») к администрации Новоспасского района Ульяновской области о признании ее решения незаконным.

Как ранее сообщал «Ъ», администрация Новоспасского района решила отказывала компании «СимбЭК» в заключении нового договора на аренду земельного участка под полигоном ТКО (действие предыдущего договора заканчивалось в декабре 2025 года). В Арбитражном суде Ульяновской области, в который обратилась «СимбЭК», представитель администрации заявлял, что участок планируется разделить и выставить на торги. МинЖКХ поддержало позиции районной администрации. В руководстве «СимбЭК» отмечают, что не могут понять мотивов и причин постоянного противодействия компании со стороны регионального минЖКХ и районной власти.

2 декабря Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск «СимбЭК» в полном объеме, признав отказ в заключении договора аренды незаконным. Администрация Новоспасского района с решением не согласилась и направила апелляционную жалобу. Апелляционный арбитражный суд своим решением подтвердил решение регионального арбитражного суда, отказав администрации в удовлетворении апелляции. С этого момента решение Арбитражного суда Ульяновской области ступило в законную силу.

Ранее облсуд признал, что полигон «Симбирской экологической компании» («СимбЭК») незаконно не включен в схему потоков ТКО новой террсхемы обращения с отходами. При этом, согласно решению суда, из террсхемы должны быть исключены полигон ООО «Уют» в Кузоватово (как переполненный) и полигон компании «Контракт плюс» (как находящийся в шестой приаэродромной подзоне в связи с отсутствием доказанных данных об орнитологической безопасности для самолетов). 14 октября Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) отказал минЖКХ в удовлетворении апелляционной жалобы на решение облсуда по террсхеме обращения с ТКО, подтвердив законность решения облсуда. С этого момента решение суда также вступило в законную силу. В декабре 2025 года Ульяновский областной суд своим определением отказал региональному минЖКХ в удовлетворении ходатайства об отсрочке на полгода исполнения решения суда о незаконности действующей террсхемы в части включения в нее двух полигонов ТКО и невключения нового полигона в Новоспасском. Однако до сих пор решение облсуда так и не исполнено.

Сергей Титов, Ульяновск