Мусорный тупик

Ульяновский областной суд отказал министерству ЖКХ и строительства Ульяновской области в удовлетворении ходатайства об отложении на полгода исполнения вступившего в силу решения суда о незаконности террсхемы обращения с отходами в части деятельности двух полигонов ТКО и неиспользования полигона в Новоспасском. Согласно решению суда, минЖКХ должно использовать резервную схему, но владельцы других полигонов заявляют, что не в состоянии принять завышенные объемы ТКО. Председатель профильной комиссии Общественной палаты региона считает, что ситуация с мусорной реформой в регионе остается сложной.

В пятницу Ульяновский областной суд своим определением отказал региональному министерству ЖКХ и строительства в удовлетворении ходатайства об отсрочке на полгода исполнения решения суда о незаконности действующей террсхемы в части включения в нее двух полигонов ТКО и невключения нового полигона в Новоспасском.

Напомним, 14 октября Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) отказал минЖКХ в удовлетворении апелляционной жалобы на решение облсуда по террсхеме обращения с ТКО, подтвердив законность решения облсуда. Ранее облсуд признал, что полигон «Симбирской экологической компании» («СимбЭК») незаконно не включен в схему потоков ТКО новой террсхемы обращения с отходами. При этом, согласно решению суда, из террсхемы должны быть исключены полигон ООО «Уют» в Кузоватово (как переполненный) и полигон компании «Контракт плюс» (как находящийся в шестой приаэродромной подзоне в связи с отсутствием доказанных данных об орнитологической безопасности для самолетов). С момента вступления в силу решения суда (с 14 октября) региональное минЖКХ было обязано перенаправить в регионе потоки ТКО по резервной схеме, в том числе на новоспасский полигон «СимбЭК». Однако, как сообщал «Ъ», оставшиеся регоператоры на совещании в минЖКХ заявили, что они не в состоянии принять дополнительные потоки ТКО. Перенаправлять потоки на полигон компании «СимбЭК» минЖКХ не стало, ссылаясь на то, что региональное Агентство по регулированию тарифов до сих пор не утвердило для компании «СимбЭК» тариф на прием ТКО.

Решение суда об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке говорит только об одном: минЖКХ обязано немедленно исполнить решение облсуда о переводе на резервную схему потоков, в том числе перенаправив их на полигон в Новоспасском районе. Однако это не было сделано. Напротив, администрация Новоспасского района решила отказать компании «СимбЭК» в заключении нового договора на аренду земельного участка под полигоном (действие предыдущего договора заканчивалось в декабре 2025 года). В Арбитражном суде Ульяновской области, в который обратилась «СимбЭК», представитель администрации заявлял, что участок планируется разделить и выставить на торги. МинЖКХ поддержало позиции районной администрации. Тем не менее 2 декабря Арбитражный суд Ульяновской области вынес решение по иску компании «СимбЭК» к администрации района, признав отказ в заключении договора аренды незаконным.

Кроме того, региональное Агентство по регулированию тарифов в конце ноября повторно вернуло компании «СимбЭК» документы, отказав в установлении тарифа, сославшись на то, что компания не включена в схему потоков ТКО (в свою очередь, министерство ранее заявляло, что не может включить «СимбЭК» в схему потоков, поскольку ей не утвержден тариф).

Получить комментарии и. о. министра ЖКХ и строительства Андрея Головко не удалось — в течение дня по своему телефону министр был недоступен, на запрос «Ъ» не ответил. Также в понедельник недоступен для комментариев был и курирующий это направление вице-премьер Руслан Хайрудинов.

Между тем ситуации, сложившейся на рынке ТКО в Ульяновской области, было посвящено прошедшее в четверг минувшей недели заседание профильной комиссии Общественной палаты региона. На заседании председатель комиссии, советник губернатора по экологии Лев Левитас заметил, что в условиях, когда один из полигонов резервной схемы (переход на которую по решению суда должно было обеспечить минЖКХ) не может принимать дополнительные объемы ТКО (имеется в виду полигон компании «Экостандарт»), а второй (полигон компании «ЦЭТ») отказывается, поскольку не имеет лицензии на захоронение отходов (только сортировка и компостирование), «непонятно, о чем думают в министерстве ЖКХ в преддверии мусорного коллапса». «Куда вы будете девать сейчас отходы, чтобы не сваливали их в лесополосы?»— спросил главу минЖКХ Лев Левитас. Андрей Головко, участвовавший в совещании по ВКС, ответил, что «определен подрядчик, который к июлю разработает новую террсхему обращения с ТКО», кроме того, решение, как действовать дальше, будет принято по итогам совещания с ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), которое должно состояться на этой неделе. Глава министерства также заметил, что ведутся переговоры с компанией «СимбЭК», но на какой они стадии, не пояснил. Господин Головко также посетовал на позицию общественников, которые «критикуют, но не предлагают». Кроме того, он заметил, что «готовятся изменения в федеральное законодательство, которые позволят производить захоронение отходов сверх установленных лимитов», и он надеется, что такие изменения позволят снова использовать переполненный кузоватовский полигон «Уют».

Лев Левитас в беседе с «Ъ» заметил, что «Ульяновская область уже почти вошла в ситуацию коллапса», и ответа на свои вопросы он «так и не получил». «Считаю, что чиновникам нужно включить мозги и начать договариваться с “Симбирской экологической компанией”, потому что в связи с закрытием двух полигонов других вариантов, куда перенаправить потоки, просто нет»,— сказал советник губернатора.

По данным источника «Ъ», знакомого с ситуацией, в предстоящую среду в ППК РЭО состоится совещание, где будет обсуждаться ситуация на рынке обращения с отходами в Ульяновской области.

Директор «СимбЭК» Татьяна Большухина сказала «Ъ», что ее компания из-за бездействия регионального минЖКХ несет убытки, в связи с чем она уже направила в СУ СКР обращение с просьбой провести проверку действий министерства «на предмет возбуждения уголовного дела о халатности». Также, по ее словам, направлено обращение в следственные органы и природоохранную прокуратуру на действия компании «Юг» (регоператор пятой зоны), «которая продолжает направлять отходы на незаконные объекты, что ведет к лишению ее лицензии».

Сергей Титов, Ульяновск