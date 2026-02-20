Машины ГАИ Ярославской области получили комплексы фиксации нарушений

В патрульных автомобилях Госавтоинспекции Ярославской области установлены новые аппаратно-программные комплексы видеофиксации нарушений «Паркрайт». Об этом сообщили в инспекции.

Приборы позволяют выявлять нарушителей правил дорожного движения. В частности, «Паркрайт» автоматически фиксирует превышение скорости в потоке. Также система распознает транспорт, находящийся в розыске, или автомобиль, водитель которого был лишен права управления ТС. После получения такого сигнала сотрудник инспекции может остановить автомобиль и проверить водителя.

Также система распознает знаки автомобилей, регистрация которых прекращена, или владельцы которых являются злостными неплательщиками штрафов. Информация в режиме реального времени выводится на служебный планшет, инспектор может получить дополнительные сведения о транспортном средстве из базы данных.

Как полагают в инспекции, внедрение комплексов упростит работу сотрудников и повысит их эффективность по пресечению правонарушений на дорогах.

Антон Голицын