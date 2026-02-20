Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство Азербайджана заявило об атаке протестующих на машину Алиева в США

В Вашингтоне после первого заседания «Совета мира» по сектору Газа произошел конфликт с участием охраны президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщило посольство республики в США.

По данным дипмиссии, когда президентский кортеж подъехал к отелю Waldorf Astoria, группа протестующих попыталась силой проникнуть на охраняемую территорию и напасть на автомобиль Ильхама Алиева. Также демонстранты непристойно выражались в адрес руководства страны и требовали освобождения политзаключенных.

Служба безопасности президента была вынуждена вмешаться в ситуацию. В посольстве подчеркнули, что любые попытки препятствовать движению охраняемого транспорта представляют серьезную угрозу безопасности, и меры принимались исключительно в ответ на атаку со стороны участников акции.

Об инциденте со ссылкой на источники писала The Washington Post. Протестующие сообщили газете, что охрана Ильхама Алиева якобы применила против них силу.

Новости компаний Все