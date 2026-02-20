Посольство Азербайджана заявило об атаке протестующих на машину Алиева в США

В Вашингтоне после первого заседания «Совета мира» по сектору Газа произошел конфликт с участием охраны президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщило посольство республики в США.

По данным дипмиссии, когда президентский кортеж подъехал к отелю Waldorf Astoria, группа протестующих попыталась силой проникнуть на охраняемую территорию и напасть на автомобиль Ильхама Алиева. Также демонстранты непристойно выражались в адрес руководства страны и требовали освобождения политзаключенных.

Служба безопасности президента была вынуждена вмешаться в ситуацию. В посольстве подчеркнули, что любые попытки препятствовать движению охраняемого транспорта представляют серьезную угрозу безопасности, и меры принимались исключительно в ответ на атаку со стороны участников акции.

Об инциденте со ссылкой на источники писала The Washington Post. Протестующие сообщили газете, что охрана Ильхама Алиева якобы применила против них силу.