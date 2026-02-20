Суд изъял холдинг КИМП по иску к бывшему замглавы Росстандарта Кулешову

Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства холдинг КИМП по производству подшипников, в том числе для Вооруженных сил России. Это следует из пресс-релиза суда (есть у «Ъ»). Одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры стал бывший заместитель руководителя Росстандарта, бенефициар КИМП Алексей Кулешов. По данным надзора и ФСБ, акционеры компании необоснованно завышали стоимость продукции в ущерб оборонному комплексу страны.

Под контроль государства также перешли ГК «Элма» и «Прамо». По версии Генпрокуратуры, на эти компании оформлялись договоры на поставку подшипников. «Элма» и «Прамо» принадлежали другому ответчику — Дмитрию Гордице, которого Генпрокуратура считает вторым бенефициаром КИМП.

Холдинг КИМП включает три подшипниковых завода — в Московской, Ростовской и Тверской областях. Стоимость активов превышает 5,8 млрд руб. «Элма» владеет 11 индустриальными, складскими и бизнес-парками и двумя технопарками. Стоимость объектов превышает 120 млрд руб.

ФАС установила, что ответчики для завышения цен на производство подшипников привлекали осужденных из исправительных колоний Тверской области. Их труд оплачивался по заниженной стоимости, при этом в документации указывались завышенные показатели, утверждало ведомство.

