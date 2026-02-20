Вечером над Азовским морем сбили пять БПЛА

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные системы противовоздушной обороны России зафиксировали и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов украинского производства самолетного типа. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, пять дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, один — в воздушном пространстве Белгородской области и один — над территорией Курской области. Все цели были успешно перехвачены средствами ПВО до достижения потенциально опасных объектов на территории страны.

Используемая техника и методы перехвата позволяют в оперативном режиме выявлять и нейтрализовать воздушные угрозы, обеспечивая защиту гражданского населения и критически важной инфраструктуры. Отмечается, что каждый случай уничтожения беспилотника фиксируется и анализируется для предотвращения повторных попыток нарушения воздушного пространства.

Ситуация находится под постоянным контролем компетентных ведомств. Общественность призывается соблюдать спокойствие и следить за официальными источниками информации для получения актуальных сведений о безопасности воздушного пространства.

В Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные ограничения из-за сохраняющейся угрозы. Речь идет о запрете на распространение информации о беспилотниках и работе систем ПВО. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ запрещает снимать фото и видео работы противовоздушной обороны, публиковать данные о местах падения беспилотников, предполагаемых районах поражения, а также распространять информацию о военных и критически важных объектах инфраструктуры.

Мария Удовик