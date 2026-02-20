При падении обломков БПЛА в Краснодаре пострадал мирный житель
Краснодар попал под удар беспилотников ВСУ. Фрагменты одного из сбитых БПЛА упали в районе улицы Новороссийской около гаражного кооператива. Пострадал местный житель. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Раненому оказали медицинскую помощь на месте. Он порезался осколками стекла. В домах рядом с местом падения обломков дрона выбило несколько окон, повреждены восемь авто и газовая труба. После этого произошло возгорание, его быстро потушили.
Точное число сбитых над городом БПЛА не приводится.