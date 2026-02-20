В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал один человек

В Краснодаре в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. По уточненным данным, фрагменты БПЛА упали в промышленной зоне в районе улицы Новороссийской, рядом с гаражным кооперативом. В непосредственной близости расположены многоквартирные и частные жилые дома, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мужчина получил порезы от осколков стекла. Медицинская помощь была оказана ему на месте, угрозы жизни и здоровью не уточняются.

Вследствие происшествия повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В близлежащих домах выбило несколько окон. Кроме того, зафиксированы повреждения восьми автомобилей, находившихся в зоне падения обломков. Также пострадала газовая труба, что привело к возгоранию.

Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован прибывшими на место экстренными службами. Специалисты провели первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности и предотвращению распространения огня.

В настоящее время продолжается обследование территории и оценка причиненного ущерба. Профильные службы уточняют объем восстановительных работ, а также фиксируют последствия для жилых и хозяйственных объектов.

Ситуация находится под контролем городских служб. Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Мария Удовик