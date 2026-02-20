Мэр Краснодара рассказал о повреждениях после падения обломков БПЛА

Глава Краснодара прокомментировал последствия падения обломков беспилотного летательного аппарата на улице Новороссийской. По его словам, инцидент произошел в результате отражения атаки БПЛА средствами противовоздушной обороны.

Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Фрагменты аппарата упали в городской черте, повредив газовую трубу. Вследствие этого произошло возгорание. На место оперативно прибыли экстренные службы, включая подразделения спасателей, бригады скорой медицинской помощи и специалистов газовой службы. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по локализации последствий и обеспечению безопасности жителей близлежащих домов.

Рядом с местом падения расположены гаражный кооператив и многоквартирные жилые дома. По предварительной информации, зафиксированы повреждения автомобилей, а также остекления в отдельных квартирах. Точные данные о масштабах ущерба уточняются профильными службами.

Мэр напомнил жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности. В частности, запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы систем ПВО и распространять соответствующие материалы в социальных сетях и мессенджерах. При обнаружении фрагментов беспилотников гражданам рекомендовано не приближаться к ним и не предпринимать самостоятельных действий.

Обо всех подобных находках следует незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб — 112. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а оперативные службы продолжают работу на месте происшествия до полного устранения последствий инцидента.

Мария Удовик