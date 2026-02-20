Чемпионы сыграли на самоудаление

Сборная Канады, фаворит итальянской, с НХЛ, Олимпиады, вышла в ее финал, победив победителя Олимпиады прошлой, без НХЛ. Одолела она финнов, как и чехов, в четвертьфинальной встрече, на тоненького — не на классе, а на характере и везении. Уступала — 0:2, но смогла забросить три шайбы подряд. Третью — на последней минуте основного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Точный бросок Нейтана Маккиннона (крайний слева) в ворота финнов избавил канадцев от необходимости играть второй подряд овертайм в олимпийском play-off

Иногда смириться с мрачной реальностью непросто. Но честный поклонник канадской сборной, глядя на то, что происходит в первом миланском полуфинале, обязан был, положа руку на тревожно стучащее сердце, признать через боль: в play-off весь ее лоск куда-то испарился. Хлестал фонтаном на групповом этапе, но пропал, когда дело дошло до стадии посерьезнее. И без капитана Сидни Кросби, получившего травму в предыдущей встрече. И до его потери она мучилась, играя против чехов. Теперь мучается против финнов. А классный пас Коннора Макдэвида на Маклина Селебрини, который не трансформировался во взятие ворот только потому, что финский вратарь Юусе Сарос как-то сумел все прочитать,— так, вспышка. Не родится из нее пламя.

Игра похожа на ту, что столкновение с невеликими чехами довела до лотерейного овертайма: ничего интересного, корявые маневры, постоянные ошибки по мелочи и не по мелочи.

Смену, например, провели так, что на площадке оказалось шесть игроков. И не заметить лишнего было невозможно — в отличие от динамичного эпизода из четвертьфинала, когда лишнего не заметили у забивающей чуть было не угробивший канадцев гол чешской команды. Хорошо хоть в обороне внимательны. Бо Хорват вот успел в последний момент подцепить клюшку Хенри Йокихарью. Иначе был бы бросок в открытый угол. Но разве этого ждали от олимпийского фаворита?!

А соперники наслаждались уже тем, что затянули канадцев в свое родное топкое и вязкое болото, в котором шагу свободно не ступишь. Каким бы ни был финский состав, вкус к такому хоккею — на выживание — у него не пропадает. А там хоть швейцарцы, хоть кто посильнее — без разницы. Сборная России, скажем, в этом болоте тонула неоднократно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полуфинал олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и Финляндии Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Полуфинал олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и Финляндии Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters

Под занавес периода появился еще более веский повод для радости. На скамейку штрафников у канадцев отправился Сэм Беннетт. Финнам, чтобы реализовать удаление, понадобилось две секунды. Выигранное Себастьяном Ахо вбрасывание, мягкая скидка на Микко Рантанена, и шайба летит рядышком с ловушкой Джордана Биннингтона в девятку. Рантанена, снайпера от бога, вообще-то надо опекать бережно, как младенца… И кого-то такое развитие событий могло по-настоящему поразить? Хуже бы не было.

А было хуже. Во втором периоде канадцы сами получили возможность поиграть в большинстве и угодили в финский капкан. Сэм Райнхарт сто раз, наверное, пожалел о том, что завозился у борта, подарил шайбу Йоэлю Армии, спецу по игре в меньшинстве, который тут же метнул ее вперед другому такому же спецу, Эрику Хауле. А страховать его отрыв было некому. Увлеклись, все проспали. И Биннингтон не выручил. У Хаулы хоккейных талантов, может, не так уж много, но разбираться с голкиперами, чисто выходя один на один, он умеет.

А взгляд честного канадского болельщика, все еще надеющегося, что характер хоккейного флагмана все его проблемы компенсирует, фиксировал исключительно неприятное — сумбур, метания тренера Джона Купера, тасовавшего сочетания, как шулер карточную колоду. Но у шулера все схвачено, а у Купера — какие-то жалкие попытки сложить пасьянс из несовместимых элементов. Вся канадская команда — это знаменитости, шикарные игроки. Шикарные в матчах НХЛ. На Олимпиаде возникает ощущение, что половина из них — случайные люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полуфинал олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и Финляндии Фото: Mike Segar / Pool / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Полуфинал олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и Финляндии Фото: Mike Segar / Pool / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Жизнь в эту кислую канадскую сборную вдохнул Антон Лунделль. Старательный финский форвард хотел как лучше, а вышла отмашка от Брэда Маршана, который, выпрашивая две минуты штрафа для приятеля из «Флорида Пантерс», изобразил такую боль, будто его не слегка задели, а переехали заливочной машиной. И канадцам наконец повезло. Кейл Макар, набрасывая шайбу на ворота, угодил в черенок клюшки Райнхарта, а срикошетив от него, шайба шмыгнула в сетку.

Канадцы взбодрились. По-прежнему не тянущие на эталон хоккейных интеллекта, тонкости, иногда падающие на льду на ровном месте, они брали свое простецкими способами: не идет розыгрыш шайбы — будем толкаться, продавливать.

Какие-то моментики да появятся, особенно если не жалеть себя на пятачке. В середине заключительного периода не пожалел Маршан, а из-за него Юусе Сарос не смог как следует среагировать на нехитрый бросок Ши Теодора. Канадцы счет сравняли.

От овертайма их избавило еще одно необязательное финское удаление — Нико Микколы. За полминуты с небольшим Нейтан Маккиннон пробил Сароса, а видеочеллендж финнам не помог. Были так близки к финалу, и все нажитое разбазарили так нелепо. Канадцы, вновь не показав ничего хотя бы отдаленно тянущего на чемпионскую игру, вновь выкрутившись из сложнейшего положения, получили возможность бороться за олимпийское золото.

Их соперник по финалу, который состоится 22 февраля, определился поздно ночью по московскому времени в матче между сборными США и Словакии.

Алексей Доспехов