Мерц переизбран председателем ХДС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц переизбран на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС). В поддержку его кандидатуры выступили 91,17% делегатов проходящего в Штутгарте федерального съезда ХДС, сообщил телеканал Phoenix.

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Действительными по итогам голосования признаны 963 голоса. Фридриха Мерца поддержали 878 делегатов, против выступили 85. Еще 14 делегатов воздержались. Других претендентов на пост не было.

Из-за технических проблем ХДС пришлось избирать своего главу не электронным путем, как было изначально запланировано, а традиционным способом — при помощи бумажных бюллетеней.

На онлайн-съезде в 2022 году Фридриха Мерца избрали главой ХДС. Тогда он получил 95% голосов. В 2024-м политика переизбрали на этот пост.