Обломки БПЛА обнаружили в частном секторе Краснодара

В Краснодаре зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата в частном секторе. Инцидент произошел в районе торгового центра «Меридиан». На место происшествия оперативно прибыли представители специальных и экстренных служб, сообщает оперштаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, фрагменты БПЛА были обнаружены в жилой застройке. В настоящее время специалисты оценивают обстановку и проводят обследование территории. Данные о возможных повреждениях объектов недвижимости и инфраструктуры уточняются.

Координацию действий на месте обеспечивают профильные подразделения, которые проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и исключению повторных рисков. Территория осматривается, доступ посторонних лиц ограничен.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения. Дополнительная информация о последствиях происшествия будет опубликована после завершения первичных проверочных мероприятий и уточнения всех обстоятельств случившегося.

Ситуация находится под контролем компетентных органов. Специалисты продолжают работу по установлению всех деталей инцидента и оценке возможного ущерба.

Мария Удовик