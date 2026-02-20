Минздрав Ульяновской области назвал недостоверной информацию о закрытии отделения

После появления в СМИ и соцсетях сообщения о видеообращении жителей Базарносызганского района Ульяновской области к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить присоединения их районной больницы к больнице другого района и закрытия терапевтического отделения региональный минздрав вечером в пятницу распространил официальное заявление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В заявлении отмечается, что 20 февраля в соцсетях была размещена «недостоверная информация о закрытии терапевтического отделения».

Минздрав заявил, что «на базе Барышской районной больницы планируется создать межрайонный центр с присоединением Базарносызганской районной больницы», и эта мера «направлена на улучшение оказания медпомощи жителям региона, рациональное использование кадровых и материальных ресурсов». «Все структурные подразделения Базарносызганской больницы сохранятся как структурные подразделения Барышской больницы, адрес оказания медицинской помощи не изменится. Объединение позволит обеспечить жителей Базарносызганского района своевременной медицинской помощью узких специалистов, которых нет в больнице, путем возможности записи к любому из них, а также активным использованием выездных форм работы в соответствии с графиком, в том числе таких как фтизиатр, инфекционист, акушер-гинеколог, кардиолог, травматолог, хирург. У жителей Базарносызганского района появится возможность постоянного динамического наблюдения в Центре амбулаторной онкологической помощи Барышской больницы»,— заявила министр здравоохранения региона Мария Шалягина.

В минздраве также называют и другую причину реорганизации, отмечая, что на сегодня численность населения, прикрепленного к Базарносызганской РБ составляет 6200 человек, и, согласно нормативам Минздрава РФ, предполагает наличие участковой больницы, врачебной амбулатории или отделения общей врачебной практики.

Министр также отметила, что «для удобства пациентов совместно с региональным минтрансом «прорабатывается возможность организации дополнительных рейсов транспорта».

Ранее в беседе с «Ъ-Волга» зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный отмечал, что реальная причина слияния больниц не в стремлении улучшить качество медицинской помощи жителям Базарносызганского района, а в простой хронической нехватке врачей. Он также пояснил, что одна из главных проблем реорганизации, которая пока никак не решалась, — отсутствие транспортной доступности для поездок жителей района в город Барыш, поскольку регулярных автобусных рейсов между двумя райцентрами «нет вообще», а в региональном минтрансе ему говорили, что средств на организацию новых маршрутов пока нет.

Сергей Титов, Ульяновск